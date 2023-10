Żabka Drive nadchodzi. Zakupy zrobisz nie wysiadając z samochodu

Autonomiczne Żabki Nano okazały się sukcesem, ale Żabka zdecydowała o ich wykorzystaniu w projekcie non stop. Żabki hybrydowe to połączenie klasycznego sklepu, w którym będzie można robić zakupy od 6:00 do 23:00 z Żabką Nano, która będzie działać od 23:00 do 6:00. Sklep więc będzie otwarty całodobowo, czy raczej prawie całodobowo, bowiem należy się liczyć z 15-minutową przerwą techniczną w nocy. Pierwsza Żabka hybrydowa wystartuje w Warszawie, przy ulicy Wolskiej.