Pacjent przeżył. Wymieniłem dysk w ASUS ROG Ally i mam luksus

Ryzen Z1 Extreme w ASUS ROG Ally to jednak tak wydajny układ, że mam pewność, iż handheld będzie mi służył przynajmniej kilka lat, pozwalając ogrywać wiele nowych produkcji. Z tej perspektywy duża pojemność to coś, na czym naprawdę mi zależało. Uwielbiam grać na handheldzie, a możliwość schowania Starfielda, Cyberpunka 2077 albo Forzy Horizon 5 do kieszeni kurtki to kapitalna sprawa.