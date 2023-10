Ten elektryczny rower nie potrzebuje typowej baterii, żeby wspomagać jazdę

Haczyk? Rower waży 21,7 kg, co oznacza, że nie jest pod tym względem alternatywą dla typowych e-rowerów. Nie jest też tańszy – a nawet wręcz przeciwnie, bo wyceniono go na 2450 euro, czyli ponad 11 tys. zł. Wysoka cena bierze się pewnie ze skali produkcji. Póki co francuska firma jest w stanie przygotować sto sztuk miesięcznie. W 2025 planuje podbój Europy, więc być może do tego czasu uda się poprawić te parametry.