Ładowanie telefonu w samochodzie jeszcze nigdy nie było tak szybkie. Huawei pozamiatał

Ładowarka ma trzy porty - dwa USB-A, jeden USB-C, więc jest kompatybilna z praktycznie każdym kablem występującym na rynku. Obsługuje kilka standardów szybkiego ładowania, dzięki temu jest kompatybilna z większością urządzeń producentów. Port USB-C i jeden port USB-A obsługują ładowanie z mocą do 88 W, natomiast drugi port USB-A z mocą do 30 W. A jak to wygląda w liczbach? Ładowanie Huawei P60 Pro od 0 do 50 proc. to około 10 minut.