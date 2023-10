Popularna funkcja z Windowsa trafiła do przeglądarki Microsoftu. Każda powinna to mieć

Na co dzień korzystam z Windowsa 11, który oferuje bardzo przydatną funkcję dzielenia ekranu oknami aplikacji przy pomocy gestu przeciągnij i upuść, co ułatwia podział przestrzeni roboczej ekranu na pół (lub w innym ustawieniu). Jest to intuicyjnie zaimplementowane i nie wyobrażam sobie, aby w używanym przeze mnie systemie tego nie było.