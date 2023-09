Microsoft zastrzega, że Copilot będzie udostępniany kolejnym użytkownikom stopniowo, co oznacza, że nie wszyscy otrzymają do niego dostęp 26 września - a raczej, że tego dnia pojawi się on u pierwszych użytkowników. Początkowo trafiać ma tylko do desktopowych wersji Edge’a (Windows, Mac, Linux), pozostałe mają być uaktualnione nieco później.