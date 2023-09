Opera z szachami. Podczas przewijania FB rozegrasz sobie partyjkę

W przypadku aplikacji mobilnej dla Androida zostało to zrealizowanie nieco inaczej. Na stronie startowej Opery One mamy dostęp do skrótów związanych z szachami - ogólnie tematykę można dostosować pod szachy. Strona główna zawiera bowiem filmy i artykuły z Chess.com w specjalnej zakładce „Szachy”. Fani szachów z pewnością się ucieszą taką zmianą i może zachęci ich to do przejścia na Operę.