Zdaniem organizatorów, winę ponosi… chłopiec. Tak jakby. Jak mówi Sergey Smagin, wiceprezydent Rosyjskiej Federacji Szachowej, do nieszczęśliwego wypadku prawdopodobnie doszło dlatego, iż siedmiolatek nie poczekał cierpliwie na swoją kolej, lecz próbował wykonać ruch zanim wykonał go robot. W świecie normalnych szachów takie zagranie byłoby zupełnie normalne – młody gracz chciał odpowiedzieć na ruch przeciwnika tuż po tym, jak ten wykonał zagranie. Tu jednak robot nie wykonał manewru do końca, co doprowadziło do tragicznej w skutkach pomyłki oprogramowania. Smagin nazywa to „naruszeniem zasad bezpieczeństwa” oczywiście z winy chłopca, który pchał łapy tam, gdzie nie trzeba.