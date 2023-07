Przeglądarka zrobi z ciebie świętego. Nowa funkcja zamieni mroczne sekrety w piękną historię

Opera GX to zaprezentowana 4 lata temu przeglądarka internetowa dla graczy, stanowiąca alternatywę nie tylko dla pozostałych przeglądarek na rynku, ale i dla największego produktu firmy: znanej przeglądarki Opera. Bycie przeglądarką "dla graczy" zawdzięcza nie tylko aspektom wizualnym nawiązującym do stylistyki współczesnych komputerów do gier, ale także funkcjom.



Wśród oferowanych przez Operę GX funkcji znajdziemy m.in. integrację z Discordem i Twitch.tv, GX corner - kącik z growymi newsami i ofertami, odtwarzacz muzyki czy limiter zużycia zasobów komputera. Teraz norweska firma dodaje kolejną funkcję, o którą nie prosił żaden gracz: podmienianie historii przeglądania.