Tylko połowa ludzi na Ziemi posiada smartfona. Są arcyciekawe wyniki badania internetu na świecie

GSMA w swoim raporcie przytacza także dane podane przez Ericsson, zgodnie z którymi miesięczny globalny ruch danych mobilnych na użytkownika wzrósł z 8,4 GB w 2021 r. do 11,3 GB w 2022 r. - to z kolei stanowi największy bezwzględny wzrost od czasu rozpoczęcia monitorowania owych danych w 2015 r. Jak w przypadku pozostałych wskaźników, ogromne różnice można zauważyć pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysoko rozwiniętymi, z wyjątkiem Indii. Bowiem w Indiach średnie miesięczne użycie danych na użytkownika to 16 GB, co stanowi jeden z najwyższych wyników na świecie.