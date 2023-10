Bomba atomowa wymknęła się spod kontroli. Skażony został nawet minister obrony

Francja na mocy międzynarodowych porozumień musiała zrezygnować z testów nuklearnych w atmosferze (bomby zrzucane z samolotów) i zastąpić je mniej zanieczyszczającymi środowisko testami podziemnymi. Wybrano do tego celu obszary morskie (atole) lub pustynne. Na Saharze wybudowano specjalne stanowisko doświadczalne w In Eker, około 150 km na północ od Tamanrasset. Tam wydrążono poziomy tunel w kształcie spirali w górze Taourirt Tan Afella, jednej z granitowych gór Hoggar.



Według obliczeń inżynierów, spiralny kształt tunelu miał spowodować zawalenie się skał i uszczelnienie otworu po eksplozji bomby atomowej. Dodatkowo wyjście z tunelu było zamknięte betonowym korkiem i czterema stalowymi drzwiami. Te środki miały zapewnić, że do atmosfery przedostanie się minimalne skażenie radioaktywne. W związku z tym na tak "bezpieczny" test zaproszono wielu wysokich rangą urzędników i wojskowych.