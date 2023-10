Sztuczna inteligencja dla lekarzy. Będzie pomagać w szpitalach

Jak mówi Cris Ross, dyrektor ds. informacji w Mayo Clinic, jednej z placówek biorących udział w pilotażowych testach, Vertex AI Search nie został jeszcze wdrożony do bezpośredniej pracy z pacjentami. Póki co Mayo Clinic wykorzystuje technologię Google do spraw administracyjnych, rozważając oddanie jej w ręce pielęgniarek, co usprawniłoby m.in. tworzenie podsumowań stanu pacjenta czy uzyskiwanie informacji na temat podstawowych aspektów stanu pacjenta (np. "Czy pacjent w przeszłości palił?").