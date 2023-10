Kot usiadł na klawiaturze, potem było już tylko gorzej. W szpitalu doszło do awarii

Koty to ulubione zwierzęta internetu - są zarówno urocze, jak i memogenne. Wystarczy przypomnieć sobie memy takie jak grumpy cat, crying cat, woman yelling at cat czy heavy breathing. Poza internetem koty również są ściśle powiązane ze światem technologii, bowiem milusińscy mojego redakcyjnego kolegi wkradli się także na testy iPhone 15 i iPhone 15 Pro, a każdy, kto ma kota, z pewnością przyzna, że zwierzak choć raz wskoczył mu on na klawiaturę.



Zwykle takie skoki na klawiaturę właściciela (a w przypadku laptopów - na ciepłe miejsce) kończą się jedynie wstukaniem długiej i niezrozumiałej kombinacji klawiszy. Jednak w przypadku jednej z amerykańskich placówek medycznych, kot leżący na klawiaturze wystarczył, by na łopatki powalić cały system komputerowy.