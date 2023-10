Apple walczy o gry na Maca, a użytkownicy mają je w nosie. Twórcy Counter-Strike’a uciekają

Komputery Mac raczej nie kojarzą się z grami wideo i po prawdzie nic dziwnego. Apple od wielu lat pozycjonuje te komputery jako urządzenia do kreatywnej pracy, a nie do tej formy rozrywki. Zresztą przez wiele lat owe komputery w typowej konfiguracji wręcz do gier 3D się nie nadawały. Tyle że czipy Apple Silicon mają całkiem sporo mocy obliczeniowej, również w kwestii renderowania trójwymiarowej grafiki. To w połączeniu z bardzo szybką zunifikowaną pamięcią i sprawnym CPU czyni z Maca teoretycznie całkiem żwawą konsolę do gier.