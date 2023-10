Ależ wtopa! Posiadacze kart od AMD banowani za oszustwa w Counter-Strike'u

AMD Radeon Anti-Lag+ to nowa funkcja w sterownikach kart graficznych AMD, która ma na celu zmniejszyć opóźnienia w grach poprzez lepsze synchronizowanie klatek między procesorem a kartą graficzną. Jest to ulepszona wersja AMD Radeon Anti-Lag, która kontroluje tempo pracy procesora, aby nie wyprzedzał zbytnio karty graficznej. AMD Radeon Anti-Lag+ działa na poziomie kodu gry i wprowadza tzw. alineację klatek, co prowadzi do jeszcze niższej latencji i lepszych wrażeń z gry. Jest jednak pewien problem. Co gorsza dotyczy on jednej z najpopularniejszych gier online i e-sportowych.