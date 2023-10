Ceny smartfonów spadły na Amazonie. Z okazji 2. urodzin Amazon Prime w Polsce

Amazon Prime to niezwykle przydatna i dość tania usługa. Za 49 zł rocznie dostajemy szereg bonusów - dostęp do platformy Amazon Prime Video, dzięki której możemy oglądać masę filmów i seriali, Amazon Gaming w ramach którego zyskujemy darmowe gry i ekskluzywne gratisy do League of Legends, Valorant, Overwatch i wielu innych, ale przede wszystkim darmowe dostawy na Amazonie. Posiadacze subskrypcji mogą liczyć też na promocje w takich dniach jak dzisiaj.