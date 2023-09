Co za czasy: scrackowano mod Starfield dodający DLSS dla kart GeForce do gry na PC

Brak wsparcia dla DLSS jest kwestią wyłącznie biznesową, co potwierdza wydanie modyfikacji Upscaler FG do Starfielda, odblokowującej DLSS dla tej produkcji dla posiadaczy kart GeForce RTX 40. Jej autor chce zapłaty w wysokości 5 dolarów za dostęp do moda, toteż został potraktowany jak każdy inny wydawca gier: jego dzieło spiracono.