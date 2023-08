Ale bzdura: twórca WoW ocenia jakość Starfield, bo menu jest brzydkie

Są produkcje, w których już menu główne robi wielkie wrażenie. Na przykład The Last of Us dla PS3, w którym gracz zachwycał się szczegółowością prostego okna, parapetu i firanki. Albo Detroit: Become Human w którym android od czasu do czasu odzywa się bezpośrednio do gracza. Wiele menu odzwierciedla postęp w grze, rotując tłem bądź wyglądem głównego bohatera. To wszystko przyjemne dodatki, ale nie od nich zależy, czy dana gra jest świetna lub dopracowana.