Kosmici na bok. Oto najsłynniejsze ziemskie samoloty, które wywodzą się ze słynnej Strefy 51

Bez względu na to, co w niej jest przechowywane lub nie, nie da się zaprzeczyć, że to w Strefie 51 przetestowano kilka z najbardziej nowoczesnych i legendarnych samolotów w historii, dzięki czemu miejsce to ma zagwarantowane miejsce w historii awiacji.



Co jeszcze wiemy na pewno o Strefie 51? Kilka przyziemnych faktów: Z początku była to baza wojskowa w kształcie prostokąta o wymiarach 10 na 16 km w samym środku pustyni w Nevadzie w USA. Dziś wchodzi w skład tzw. Groom box (od nazwy Groom Lake - czyli wyschniętego jeziora, na dnie którego się znajduje), który ma rozmiar 37 na 40 km.