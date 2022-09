Gdy stał na lotnisku, ciekło z niego jak z durszlaka. Oto historia samolotu SR-71 Blackbird

Wszystkie powyższe zdolności samolotu prowadziły jednak do dość osobliwego zachowania samolotu na powierzchni Ziemi. Podczas lotu z ogromnymi prędkościami wykonane z tytanu poszycie samolotu rozgrzewało się do temperatury nawet 500 stopni Celsjusza. Takie temperatury natomiast związane było z rozszerzalnością cieplną całego poszycia. Aby jednak podczas lotu nie dochodziło do odkształceń poszczególnych komponentów samolotu, maszyny budowano tak, że w temperaturze otoczenia na pasie startowym, między poszczególnymi elementami poszycia były luki, które uszczelniały się dopiero podczas lotu. Efekt? Stojący na pasie startowym SR-71 Blackbird po prostu przeciekał, co musiało z pewnością wyglądać nietypowo. Z jednej strony piloci patrzyli na futurystycznie zaprojektowaną maszynę rodem z Gwiezdnych Wojen, a z drugiej strony widzieli, że jest ona… nieszczelna. To musiało powodować pewien zgrzyt.