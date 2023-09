Chcą, żeby ceny biletów lotniczych były wyższe. Bo latanie jest zbyt tanie

Francuzi wcześniej wzięli się za przemysł lotniczy. To właśnie w tym kraju doszło do ograniczenia krótkodystansowych lotów. Przepisy zakazujące liniom lotniczym oferowanie połączeń krajowych na trasach, które można pokonać pociągiem do 2,5 godziny, weszły w maju w życie. Kierunek wydaje się dobry, ale projekt ma pewne ograniczenia. Prawo nie dotyczy np. lotów łączonych. I o ile z Lille do samego Paryża polecieć nie można, tak przesiadka w stolicy jest już dozwolona. Na dodatek aktywiści od samego początku zwracali uwagę na to, że 2,5 godziny to jednak za mało i lepsze byłyby co najmniej 3 godziny.