Z jednej strony można śmiać się z Francuzów, że zrobili wydmuszkę, a nie coś, co pomoże środowisku. Z drugiej warto zwrócić uwagę na to, że środowiska kolejowe miały rację: jeśli podobne przepisy nie będą obowiązywały w całej Europie, to na niewiele się zdadzą decyzję jednego państwa. Bo faktycznie ktoś z Marsylii zamiast polecieć do Paryża, wybierze równie krótki lot do innego europejskiego lotniska.