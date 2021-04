8 interakcji

Loty pasażerskie to niecałe 2,5 proc. całej światowej emisji dwutlenku węgla. Tymczasem w bardzo łatwy sposób można przekonać innych do rezygnacji z podróży samolotem, jeśli istnieje lądowa alternatywa. Tak postąpiono we Francji, a jedna z kolejowych organizacji chce, aby śladem poszła cała Unia Europejska.

Zdaniem stowarzyszenia pasażerskich niezależnych przewoźników kolejowych AllRail, w całej wspólnocie powinien obowiązywać zakaz lotów krótkodystansowych, jeśli na danej trasie istnieje opcja pokonania jej pociągiem – informuje serwis rynekkolejowy.pl. Wszystko w imię ekologii.

Apel to pokłosie decyzji Francji, która zdecydowała się zakazać lotów krajowych na tych trasach, gdzie podróż innymi publicznymi środkami transportu zajmuje nie więcej niż 2,5 godziny. W projekcie chodziło głównie o pociągi.

Zdaniem AllRail to dobry kierunek, ale 2,5 godziny to jednak za mało. Stowarzyszenie przypomina, że np. trasa z Paryża do Marsylii TGV zajmuje 3 godziny. Różnica jest niewielka, więc można byłoby przekonać Francuzów, by zdecydowali się na podróż pociągiem zamiast samolotem.

Mimo że podobne pomysły realizowane są w innych krajach – choćby w Austrii czy Niemczech – AllRail uważa, że potrzebna jest europejska solidarność. Na terenie najlepiej całej Unii Europejskiej powinny obowiązywać przepisy zabraniające krótkodystansowych lotów. Dotyczyłoby to połączeń pomiędzy miastami, do których dotarcie zajmuje pociągiem 4 godziny.

Mowa tutaj o takich relacjach jak Wiedeń - Monachium, Amsterdam - Londyn czy Sztokholm - Göteborg.

Według pomysłodawców ograniczenie lotów krótkodystansowych w Europie to jedyny sposób, aby możliwe było zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. I chyba faktycznie ban dla linii lotniczych może pomóc, bo ewentualne kary czy niższe normy raczej nie odstraszają, czego przykładem jest branża samochodowa.

Erich Forster, prezes organizacji, pochwalił Francję za wykonanie pierwszego kroku i zaapelował do pozostałych europejskich przywódców o podobny ambitny ruch.