Nie ma jednak niczego złego w strefach ciszy, o ile są one bezpłatne i żeby każdy miał szansę takie miejsce sobie odpowiednio wcześniej zarezerwować. Płacenie, aby usadzono nas w strefie bez niepożądanych "innych", jest nie tylko ryzykowną fanaberią (znowu przejaskrawię, ale skoro ktoś chce jeździć bez dzieci, to może nie życzyć sobie też emerytów/robotników/ ludzi z niższym wykształceniem; domyślacie się, do czego zmierzam, prawda?), ale też przykrym opisem stworzonej przez nas rzeczywistości. Zapłać, a my omamimy cię wizją lepszego, przyjemniejszego świata. Nawet jeśli to będzie tylko niezbyt szczelna kotara.