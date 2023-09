LG zachwyca swoim laptopem. Możesz złamać jego ekran w pół, a nawet musisz

LG Gram Fold jak dotąd miał swoją premierę Korei Południowej, gdzie kosztuje 5 milionów wonów (ok. 16 100 zł). To standardowa cena jeśli chodzi o składane laptopy - Zenbook 17 Fold od Asusa kosztował 15 tys. zł, zresztą podobnie jak Lenovo ThinkPad X1 Fold. Nie wiemy kiedy (i czy w ogóle) trafi na globalny rynek i do nas, do Polski.



Składane laptopy wciąż są piekielnie drogie i raczej trafiają do rąk co najwyżej entuzjastów lub osób, które są w stanie zapłacić ponad 16 tys. zł za laptopa.