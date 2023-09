Nothing ma wreszcie swój inteligentny zegarek. Ale nazywa się inaczej

Zegarek oferuje podstawowe funkcje - GPS, Bluetooth, czy wykonywanie połączeń, ale także ponad 110 trybów sportowych. Na pokładzie urządzenia nie brakuje funkcji monitorowania zdrowia - snu, tętna, stresu, czy natlenienia krwi. System bardzo przypomina to, co znamy z nakładki Nothing OS 2.0 ze smartfonów Phone (1) i (2), ale nie jest to WearOS, więc musimy liczyć się z wieloma brakami. CMF Watch Pro to bardziej opaska sportowa aniżeli w pełni wyposażony inteligentny zegarek typu Galaxy Watch.