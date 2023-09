To miał być iPhone na Androidzie. Nothing rozczarowuje

Mnie osobiście nie kupiły pod względem możliwości, mimo że czasem faktycznie się przydają. Co jednak przekonało mnie to jakość wykonania, wygląd i prosta nakładka Nothing OS (do której po części mam zarzuty, ale o tym później). Pudełko, a raczej zestaw sprzedażowy to pierwszy aspekt przypominający iPhone'a. Poza samym urządzeniem zyskujemy tylko kabel USB-C, ładowarki, co oczywiście jest krokiem, który mocno nawiązuje do ekologicznej polityki Apple.