Ludzie błagali o zaproszenia do tej aplikacji. Jej twórcy teraz całkowicie zmieniają kurs

Hype wokół Clubhouse'a osiągnął niesamowite rozmiary, ponieważ nie można było go po prostu pobrać. Znaczy, można było z marszu - ale nie miało się wtedy dostępu do zawartości aplikacji. Musieliśmy zdobyć zaproszenie od osoby, która już tam była (i wcześniej otrzymała zaproszenie od kogoś innego). Każdy nowy użytkownik dostawał kilka zaproszeń i tak to viralowo rozprzestrzeniło się to w sieci. Ot, odwrócona piramida.