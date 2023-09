Apple ostrzega dziennikarzy! Dostajesz wiadomość na iPhone'a i już jesteś szpiegowany

Pegasus może być używany do różnych celów szpiegowskich. Może on służyć do zdobywania poufnych informacji, takich jak źródła dziennikarskie, plany redakcyjne, materiały śledcze czy kontakty biznesowe. Może też służyć do manipulowania informacją, np. poprzez podszywanie się pod ofiarę i wysyłanie fałszywych wiadomości lub plików. Może też służyć do szantażu lub wymuszenia współpracy.