Tinder szuka bogatych i zdesperowanych. Plan premium za 2000 zł miesięcznie z nowymi funkcjami

Więc taki Tinder+ pozwala wysyłać polubienia bez ograniczeń (w bezpłatnej wersji jest to mocno ograniczone), czy wycofywać poprzednią decyzję, także bez ograniczeń. Z kolei taki Tinder Gold to możliwość zobaczenia, kto nas polubił. Koszt Golda to 66,99 zł za miesiąc (chociaż ta cena może zależeć).



A Tinder Platinium to taka najwyższą i najdroższa opcja, która jest jeszcze jeszcze lepsza. Ale kosztuje krocie i podchodzi pod 200 zł/miesiąc.