Perseidy to nic innego jak drobne odłamki komety 109P/Swift-Tuttle, która co 133 lata zbliża się do Słońca i pozostawia za sobą smugę pyłu i lodu. Ziemia co roku przecina tę smugę w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia, a gdy te cząsteczki wchodzą w kontakt z naszą atmosferą, zaczynają się świecić i tworzyć efekt "spadających gwiazd".