Koniec kultowej funkcji Messengera. Takich wiadomości już nie wyślesz

Możliwość używania Messengera od Mety (dawniej Facebooka) jako domyślnej aplikacji do wysyłania SMSów po wstępnych testach została dodana do komunikatora w 2016 roku. Aczkolwiek ambicje koncernu by stworzyć komunikator zdolny obsługiwać tak kontakty na Facebooku, jak i te na twojej karcie SIM sięga aż 2012 roku, kiedy to Facebook po raz pierwszy - na krótko - dodał do Messengera obsługę SMS-ów.