Tak armia walczyła z liśćmi. Skończyło się katastrofą

Agent orange był produkowany w Stanach Zjednoczonych od końca lat 40. XX wieku przez dziewięć firm chemicznych: Dow Chemical Company, Monsanto Company, Diamond Shamrock Corporation, Hercules Inc., Thompson Hayward Chemical Co., United States Rubber Company (Uniroyal), Thompson Chemical Co., Hoffman-Taff Chemicals, Inc., and Agriselect. Był używany również w przemyśle rolniczym oraz do zwalczania podrostu na liniach kolejowych i energetycznych.