To nabiera dużego sensu. Gry typu GaaS (Game as a Service, czyli gry online nieustannie aktualizowane o nowe wydarzenia i treści, by podtrzymać zainteresowanie graczy) są bardzo drogie w budowie i utrzymaniu. Co więcej, nie każda gra typu GaaS odnosi rynkowy sukces. Ewentualna porażka tak drogiego projektu mogłaby potencjalnie oznaczać koniec Techlandu. Wsparcie jednego z największych koncernów gamingowych bez wątpienia będzie w tym projekcie kluczowy.