W skrócie: Ubisoft, który odpowiada m.in. za serię Assassin’s Creed czy The Crew (bo kto by pamiętał o takim Prince of Persia), może usunąć wszystko z waszego konta, łącznie z grami, jeżeli będziecie wystarczająco nieaktywni. I to potwierdził oficjalny support platformy.