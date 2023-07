Lepiej zapnijcie pasy. Są ceny Samsunga Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Kto zna anegdotkę o koncercie pewnego zespołu w czasach słusznie minionych, ten już od razu wie, że nie będzie dobrze. Już 26 lipca Samsung zaprezentuje swoje dwa składane urządzenia. Im bliżej do premiery, tym do sieci trafia więcej szczegółów. Część z nich rozczarowuje, część budzi jakieś emocje, ale mamy coraz większą pewność, że nowa iteracja to nie rewolucja, tylko ewolucja i to też delikatna. Gdzieś w głębi serca liczę na to, że Samsung mnie jednak zadziwi. Na pewno już teraz zadziwił mnie w kwestii ceny. Porzućcie wszelką nadzieję ci, którzy liczyli na składane telefony w niskiej cenie. Będzie drożej.