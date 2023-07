Samsung chce powtórzyć sukces tańszych flagowców. Nadchodzą tablety z serii FE

Tak naprawdę to wszystko, co wiemy o tych dwóch tabletach w kwestii specyfikacji. Natomiast, co ważne, oba Galaxy Tab S9 FE powinny zadebiutować w tym samym czasie, co reszta urządzeń Samsunga. Oznacza to, że na nadchodzącym Galaxy Unpacked 2023 zobaczymy nie trzy, a pięć tabletów, a obok nich dwa składaki i nowe zegarki Galaxy Watch.