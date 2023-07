Samsung podał datę najważniejszej konferencji roku. Wiemy, czego możesz się spodziewać

Przecieki się potwierdziły, ale oto potwierdzenie wprost od Samsunga o dacie konferencji Unpacked 2023. Do wydarzenia nie dojdzie w sierpniu, jak to południowokoreański gigant miał w zwyczaju, a już zaraz, w lipcu!



Oficjalnie zapowiedziano, że wydarzenie odbędzie się 26 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Po raz pierwszy w historii konferencja Samsunga będzie miała miejsce w Seulu, stolicy Korei Południowej.



Do ogłoszenia towarzyszył również gif, który ujawnia produkt, którego mogliśmy się spodziewać: