Samsung i tatuaże zaczną do siebie pasować. Nadchodzi wielka zmiana

Sztuka tatuowania polega na wstrzykiwaniu tuszu w skórę, żeby nadać jej określony kolor. Najpopularniejsze są tatuaże czarno-białe, ale od jakiegoś czasu chętniej używa się kolorowych tuszy, przez co na skórze powstają prawdziwe dzieła sztuki. Sam od kilku miesięcy poważnie zastanawiam się nad zrobieniem sobie tzw. rękawa, czyli wytatuowania całej ręki od nadgarstka po ramię. Nie wiedziałem jednak, że wiąże się to z problemem podczas używania smartwatcha, bez którego nie wychodzę z domu, bo przecież jak inaczej policzę kroki? Większość czujników inteligentnych zegarków jest optyczna, bo światło z sensora przenika przez skórę, żeby określić puls. Tusz użyty do tatuowania blokuje przepływ światła, przez co sprawia, że pomiary zdrowotne smartwatcha nie działają.