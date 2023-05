Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to telewizor z notchem, chociaż producent nazywa go tabletem

Urządzenie będzie mieć dokładnie takie same wymiary jak Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, czyli 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Ekran to również dobrze znany 14,6-calowy Super AMOLED z rozdzielczością 2960 x 1848 pikseli. Podobnie jak w poprzedniku akumulator będzie miał pojemność 11200 mAh i obsługę ładowania z mocą do 45 W. Waga urządzenia to 737 g.