Samsung Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 z datą premiery. Już za chwilę poskładamy sobie telefony

Wiarygodne źródła donoszą, że premiera odbędzie się 26 lipca, co oznacza, że będzie to dwa tygodnie wcześniej w stosunku do pierwotnie planowanej. Co więcej - po raz pierwszy od dawna oficjalne odsłonięcie odbędzie się w mateczniku Samsunga - w Korei Południowej.



Do salonów urządzenia mają trafić od 11 sierpnia, co oznacza, że Samsung chce wejść w trzeci kwartał z pełną ofertą swoich urządzeń. Szykuje się zażarta walka o jak największe zyski. W tym roku nie będzie to łatwe, bo każde z urządzeń prezentuje się lepiej niż dobrze.