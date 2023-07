Odkryli planetę z metalowymi chmurami jak lustro. Tak wyobrażam sobie obiekt obcych

Planeta, która ma rozmiar Neptuna, nazywa się LTT9779b i znajduje się około 260 lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta przez NASA trzy lata temu, ale dopiero niedawno udało się zbadać jej atmosferę dzięki teleskopowi kosmicznemu Cheops Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Teleskop Cheops służy do obserwowania egzoplanet.



LTT9779b jest tak blisko swojej gwiazdy, że okrąża ją co 19 godzin. To sprawia, że jedna strona planety jest stale skierowana ku gwieździe i ma temperaturę około 2000 stopni Celsjusza. To więcej niż temperatura topnienia żelaza.