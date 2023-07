Graj na laptopie jak szef. Oto Lenovo Legion Pro 7 z AI specjalnie dla gracza

Marzy ci się naprawdę mocny, ale nie topowy laptop gamingowy? Ma być spory i wygodny, ale nie za duży. Ma mieć ekran o wysokiej rozdzielczości i równie wysokim odświeżaniu, ale nie 4K UHD, bo w laptopie to przesada. Czy to wszystko da się pogodzić?



Jak najbardziej. Świetnie się składa, bo właśnie chciałem wam pokazać jaką mocarną maszyną jest Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H. Oprócz wydajnych podzespołów i świetnego wyposażenia ma też do zaoferowania niezwykłą nowinkę technologiczną. Do osiągnięcia jak najwyższej wydajności używa on bowiem unikalnego układu AI (LA2-Q), który zapewnia najwyższą szybkość rozgrywki w zależności od scenariusza.