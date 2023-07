Google boi się nie tylko Barda, ale i internetu. Właśnie odciął pracownikom dostęp do sieci

Według stacji koncern rozpoczął pilotażowy program, do którego wybrano 2500 pracowników - aczkolwiek później, po wysłuchaniu opinii pracowników, zmieniono zasady uczestnictwa w programie na "dobrowolne". Plan Google zakłada odcięcie dostępu do internetu na stanowiskach komputerowych, na których pracują osoby biorące udział w projekcie. Dostęp do sieci ma być odcięty całkowicie, z wyjątkiem pracowników, którzy do pełnienia swych obowiązków potrzebują dostępu do usług Google takich jak Google Drive czy Gmail. W niektórych przypadkach odcięto także dostęp do narzędzi administratorskich, a więc wybrani Googlersi nie mogą również np. instalować nowych programów na swoich komputerach.