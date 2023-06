Google boi się własnego produktu. Właśnie zakazał go pracownikom

Jak informuje Reuters, powołując się na czterech informatorów powiązanych ze sprawą, zarząd Google wprowadził nową politykę co do korzystania z generatywnej AI przez pracowników. Jest ona dość prosta: pracownicy nie mogą korzystać z chatbotów, a zakaz dotyczy nie tylko ChatGPT czy Binga, ale także własnej AI stworzonej przez Google - Barda. Co jest dość ciekawe, biorąc nie tylko pod uwagę, że model należy do Google, ale i fakt, że to sami pracownicy byli odpowiedzialni za jego trening.