Apple odcina pracowników od ChatGPT. Nie chce się dzieli swoimi sekretami

Główną przyczyną tej decyzji jest fakt, że Apple boi się podobnej sytuacji co w Samsungu: wykorzystania sztucznej inteligencji do wykonania poprawek w kodzie, które doprowadzi do "utraty kontroli" nad krytycznie ważnymi dla koncernu informacjami. Kod może bowiem stanowić część czegokolwiek: oprogramowania nowych komputerów, łatek bezpieczeństwa iOS, algorytmów kryjących się za rekomendacjami aplikacji w App Store czy domyślnych aplikacji dla Apple Watch - czyli wszystko to, na co chrapkę ma konkurencja i prasa. Dokument, do którego dotarło WSJ mówi nie tylko o ChatGPT, ale także o Copilot, modelu stanowiącym część serwisu GitHub.