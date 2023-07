Google chce się pozbyć dziennikarzy i jeszcze na tym zarobić. Sprzeda im narzędzie, które zniszczy ten zawód

Pod dużym znakiem zapytania stoi także dziennikarstwo, bowiem serwis CNET został przyłapany na generowaniu naszpikowanych błędami artykułów. Z kolei w kwietniu prasę obiegły plotki, że Business Insider zwalnia pracowników, by zastąpić ich generatywną AI. Teraz sytuacja się odwraca i to gigant przedstawia prasie propozycje swojej sztucznej inteligencji. Genesis od Google miałby trafić do The New York Times, The Washington Post i The Wall Street Journal.