Wystartował Amazon Prime Day! Oto najlepsze okazje na elektronikę

W poradniku o tym, jaki tablet do rysowania wybrać wspomniałam o XP-PEN jako nowym na rynku, lecz cenionym przez użytkowników producencie tabletów graficznych. Teraz nadarza się świetna okazja, by sprawdzić tę opinię w praktyce. XP-PEN Artist Pro ma pełni laminowany wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6 cali z doskonałą dokładnością kolorów 88 proc. NTSC (120 proc. sRGB) i kątem widzenia 178 stopni. Rysik Stylus P05R wspiera kąt nachylenia 60 stopni, co pozwala na naturalne i precyzyjne ruchy po ekranie. Artist Pro posiada elegancki profil 11 mm, przycisk do regulacji jasności i 8 klawiszy szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji. Tablet jest kompatybilny z Windows, Mac OS i popularnymi programami graficznymi, a w zestawie znajduje się także wymienna powłoka antyodblaskowa i lekki stojak AC 41 do stabilnego ustawienia urządzenia.