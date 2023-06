Zdziwię się, jeżeli jakiś sprzęt zachwyci mnie w tym roku bardziej. Recenzja Astell&Kern SR35 - przenośnego odtwarzacza za 4,3 tys. zł

Przy tym wszystkim wokal wychodzi na pierwszy plan, ale nie dominuje. Każdy instrument ma swoje miejsce, jest dobrze słyszalny, dopasowany, a jednocześnie brzmi tak bogato, jakby to na nim była skupiona cała uwaga. Wracając pamięcią do słuchanych piosenek, mam wrażenie, że jeśli już coś odstawało, to bas – nie oznacza to, że go nie ma, jest płaski i tak dalej. Po prostu nie jest na tyle wyraźny, by zwracać na siebie uwagę. Ale to też świadczy o bogactwie dźwięków, które trafiają do naszych uszu.