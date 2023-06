Masz ten smartfon? Dostaniesz Androida 14

Co prawda Android 14 jest już dostępny do pobrania, ale tylko dla nielicznych użytkowników, którzy są na tyle obyci w eksperymentach z wczesnymi wersjami beta systemów. Jednak finalnie po zakończeniu testów oprogramowanie będzie gotowe do udostępnienia go do wszystkich użytkowników, którzy na taką aktualizację się załapią - trzeba mieć odpowiednio nowe urządzenie.